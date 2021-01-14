Труп женщины с пакетом на голове обнаружили в ванной петербургского отеля

Санкт-Петербург, 14 января. Правоохранительные органы выясняют причину смерти 52-летней женщины, тело которой обнаружили в номере гостиницы.

Труп находился в ванной, на голову покойной был надет полиэтиленовый пакет, примотанный скотчем к шее. Левая рука женщины была пристегнута наручниками к брюкам, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Дверь номера отеля была закрыта изнутри, рядом с телом лежала записка. Тело женщины было направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее 29-летний житель Уфы свел счеты с жизнью из-за смерти двоюродной сестры. Девушка прежде покончила с собой из-за гибели возлюбленного.