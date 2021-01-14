Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Пулково

Санкт-Петербург, 14 января. Северо-Западная транспортная прокуратура распорядилась инициировать проверку в связи с незапланированной посадкой самолета Airbus A320 в аэропорте Пулково.

Ведомству предстоит выяснить, соблюдались ли права пассажиров во время аварийной ситуации. На борту в этот момент находились 118 человек, в частности восемь членов экипажа. По непроверенной информации, воздушное судно подало сигнал о технической неисправности и в 06:59 успешно приземлилось в аэропорту Северной столицы.

Ранее самолет рейса Москва — Салехард отклонился от заявленного маршрута, направившись в сторону Санкт-Петербурга. Точная причина инцидента продолжает оставаться неизвестной. Источник ФАН в Пулково подтвердил прибытие лайнера.