Петербургские тюлени сбежали от холодов в теплый дом

Санкт-Петербург, 14 января. Сильные морозы обрушились на Петербург в последние дни, поэтому любимцев жителей города нерп Шлиссика и Крошика отправили в теплый дом.

«Жители» Фонда балтийской нерпы ползают по первому этажу своего блока или купаются, пока за окном сильные морозы. Однако такая погода в целом очень благоприятна для дальнейшего существования тюленей в природе. На водоемах появляется прочный лед, на котором животные могут выращивать потомство.

Нерпы Шлиссик и Крошик являются любимцами петербуржцев. Перед Новым Годом они поздравили россиян с наступающим праздником. Соответствующее сообщение опубликовали сотрудники Водоканала.