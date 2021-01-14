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Похолодание до минус 20 градусов придет в Петербург 14 января

Похолодание до минус 20 градусов придет в Петербург 14 января

Санкт-Петербург, 14 января. Температура воздуха в Петербурге в четверг опустится до 20 градусов ниже нуля. Соответствующее предупреждение выпустило региональное МЧС.

Похолодание будет сопровождаться порывами ветра скоростью до десяти метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться. Температура воздуха в Петербурге составит до 20 градусов мороза и может опускаться еще ниже.

В связи с этим граждан просят соблюдать осторожность и избегать соприкосновения голых участков кожи с металлом. По возможности петербуржцев просят остаться дома и отметить Старый Новый год в семейном кругу.

Резкое похолодание прогнозируется сразу в нескольких регионов России, включая Урал и Сибирь. В связи с этим спасатели рассказали, что делать в случае переохлаждения тела.

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