Мошенники украли у пожилой петербурженки почти 1 млн рублей

Санкт-Петербург, 13 января. Пожилая жительница Петербурга лишилась почти миллиона рублей из-за действий телефонных мошенников, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Пенсионерке поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудницей службы безопасности одного из банков. Злоумышленница нагло солгала, рассказав, что со счетом пожилой женщины происходят странные операции. Она убедила ее перевести деньги на другой счет.

Старушка последовала совету мошенницы и перевела сперва 400 тысяч рублей, а затем 500 тысяч рублей. Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце декабря пенсионерка из Петербурга обратилась в полицию с заявлением о краже 12 миллионов рублей. Ей также позвонили мошенники, представившись сотрудниками банка, и убедили перевести средства.