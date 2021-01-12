Таксиста-извращенца поймали коллеги в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 января. Сотрудники таксопарка считают, что их коллега позорит профессию и должен предстать перед правоохранительными органами.

Коллеги таксиста, который смотрел порно и мастурбировал при пассажире, задержали водителя самостоятельно. Со слов сотрудников таксопарка, обвиняемый позорит профессию. При этом на таксиста никто не заявлял, пассажирка, ранее рассказавшая об инциденте, в полицию не обращалась.

Девушка не может привлечь водителя к ответственности, но планирует добиться наказания для организатора перевозок. В компании-перевозчике сообщили, что постараются сделать черный список для таксистов с подобным поведением.

Ранее жительница Санкт-Петербурга рассказала в Сети, что таксист во время поездки включил порно и стал заниматься самоудовлетворением.