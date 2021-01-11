Водитель такси сбил человека на пешеходном переходе в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 января. Водитель такси «Ситимобил» сбил человека на пешеходном переходе на Невском проспекте, видео с места происшествия ФАН прислали очевидцы ДТП.

Пострадавшего на месте осматривают сотрудники скорой помощи, подробности не сообщаются.

Ранее автомобиль Audi насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе на Пулковском шоссе в Петербурге. Гражданин скончался на месте от смертельных травм. За рулем иномарки находился 27-летний житель города Пушкин. Прибывшие правоохранители работали на месте смертельного ДТП.