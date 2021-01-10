Катания на «ватрушке» закончились смертью мужчины в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 января. Один человек погиб и трое получили различные по степени тяжести травмы в результате тюбинга в парке Дудергофа. Подробностями в Сети поделились очевидцы трагедии.

Группа молодых людей скатилась с опасного склона и врезалась в дерево, стоящее у подножья спуска. В результате парень, которому на вид лет 27, получил черепно-мозговую травму. Его и еще троих человек госпитализировали. Вскоре стало известно о смерти мужчины. Кроме того, у одной из пострадавших диагностировали перелом позвоночника.

По словам одной из свидетельниц, оставшаяся возле дерева лужа крови стала жутким напоминанием об инциденте. Подобные происшествия уже стали частью парка Дудергофа. Местные жители систематически обращаются с жалобами в администрацию, однако их запросы продолжают оставаться без ответа, а любители зимнего аттракциона продолжают получать травмы.

Похожий случай ранее произошел в Муринском парке. Там во время тюбинга серьезные увечья получил пятилетний ребенок. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и частичную контузию.