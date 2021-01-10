Полицейские спасли трехлетнюю девочку при пожаре в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 января. Трехлетний ребенок оказался в задымленной квартире в одном из домов Петербурга. Сотрудники полиции не растерялись и спасли малышку из горящего дома.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 18:30 субботы. Возгорание произошло в многоквартирном доме, расположенном по Будапештской улице на юге Петербурга.

Первыми на место пожара приехали сотрудники полиции. Они выяснили, что в одной из квартир находится маленькая девочка, пострадавшая в результате угарного газа. Правоохранители растянули плед под окнами и поймали малышку. В спасении ребенка участвовали замглавы УМВД России по Фрунзенскому району Александр Кузякин и врио замглавы 5-го отдела полиции Алексей Малкин.

Врачи скорой помощи осмотрели девочку, ее здоровью ничего не угрожает. Прибывшие на место пожарные провели эвакуацию остальных жильцов дома. Сейчас пожар полностью ликвидирован.

Сильный пожар произошел накануне в Василеостровском районе Петербурга. В котельной воспламенилось дизельное топливо, в результате чего началось возгорание.