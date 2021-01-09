Иностранец железным ключом проломил голову жителю Петербурга

Санкт-Петербург, 9 января. Полицейские разыскивают уроженца Узбекистана в Северной столице. Он подозревается в тяжком избиении мужчины баллонным ключом.

К полицейским обратился прохожий и рассказал, что недалеко от дома №6 по Саперному переулку лежит пьяный мужчина. Прибывший по указанному адресу наряд ППС установил, что человека забрала бригада скорой, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Медики направили в полицию телефонограмму, в которой рассказали о том, что с ушибом головного мозга и переломом костей черепа к ним доставили безработного мужчину. В дальнейшем выяснилось, что его ударили баллонным ключом. По подозрению в нападении разыскивается уроженец Узбекистана.

Правоохранительные органы раскрыли убийство в Калининградской области. Пьяный хозяин повздорил с одним из гостей и забил его палкой, сообщал ФАН.