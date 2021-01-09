ФАН публикует кадры с места тушения полыхающей котельной в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 9 января. Пожар произошел в котельной, расположенной в Василеостровском районе Петербурга. Причиной стало воспламенившееся дизельное топливо. Кадры с места инцидента обнародовал ФАН.

На видеозаписи отчетливо видно, что из одноэтажного здания идет густой черный дым. Учитывая, на какую высоту он поднимался, можно сделать вывод о мощном возгорании.

По данным регионального ГУ МЧС, дизельное топливо разлилось во время заправки модульной котельной. Практически сразу начался пожар, его площадь составила 80 кв. м.