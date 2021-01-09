Дизельное топливо загорелось при заправке модульной котельной в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 января. Заправка модульной котельной в Петербурге закончилась пожаром. В здании в Василеостровском районе разлилось и вспыхнуло дизельное топливо.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Здание, где произошло возгорание, является одноэтажным.

«Пожар №1-бис в здании размерами 30 на 120 метров (частично заброшенное, частично складское, принадлежность уточняется). Проводили перелив дизельного топлива (заправка модульной котельной)», – сказано в сообщении МЧС.

МЧС ранее сообщило о задымлении на шахте «Шерегешская», расположенной на Кузбассе. Оттуда эвакуировали горняков. Внутри шахты пожара нет.