Палеонтологи сообщили об интересной находке в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 8 января. Стену одной из станций петербургского метрополитена отличает изображение «унылой рожицы мумии», рассказали в группе «Кружок любительской палеонтологии» в соцсети «ВКонтакте».

Речь о гримасе, изображенной на стене станции «Московские ворота». Увидеть ее можно в публикации в соцсети. На фото на бежево-коричневом фоне отчетливо просматривается овал, напоминающий лицо, с черными вкраплениями, которые похожи на глаза и рот с опущенными уголками рта.

«Так сразу и не скажешь, что эта унылая рожица мумии — срез раковины наутилоидеи», — написали авторы поста, уточнив, что находка принадлежит к подклассу головоногих моллюсков.

Будет ли изображение изучаться в дальнейшем, не сообщается. Неизвестным остается и его местоположение. «Московские ворота» — станция глубокого заложения, она уходит под землю почти на 35 м. Расширяющиеся кверху пилоны со стороны среднего зала отделаны красно-коричневым мрамором с закрепленными на нем алюминиевыми профилями.

Путевые стены облицованы белым кафелем. В начале декабря в петербургском метро начала работать мобильная сеть нового поколения стандарта 5G-ready. Ее запустили на синей ветке, где расположена станция «Московский ворота».