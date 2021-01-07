Дама в откровенном наряде устроила танцы у Казанского собора в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 января. Девушка в откровенном наряде станцевала на постаменте памятника Кутузову перед Казанским собором, происходящее снимали молодые люди. Видео Федеральному агентству новостей прислали очевидцы.

Несмотря на холод, девушка была одета лишь в шорты, водолазку и высокие сапоги. Зажигательный танец освещали фары автомобиля. Происходящее снимал молодой человек с камерой, съемку на смартфоны вели еще несколько человек. Судя по всему, молодые люди делали музыкальный клип или ролик для соцсети Tiktok.

Все это происходило в православный праздник Рождества, что вызвало удивление у случайных прохожих. На кадрах видно, как несколько шокированных очевидцев наблюдают за танцем полуобнаженной девушки у православного храма.

Ранее пользователи Сети бурно отреагировали на непристойные танцы двух девушек в Казани напротив главной соборной мечети Кул-Шариф. Одна из участниц съемки отметила, что они с друзьями не хотели никого оскорблять.