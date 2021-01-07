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Рождественское богослужение проходит в Казанском соборе Санкт-Петербурга

Рождественское богослужение проходит в Казанском соборе Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, 7 января. В Казанском соборе проходит Рождественское богослужение. Фотокорреспондент ФАН вместе с сотнями верующих принял участие в службе.

Рождественское богослужение проходит в Казанском соборе Санкт-Петербурга

Богослужение в честь праздника Рождества Христова проводит Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Все прихожане пришли в масках в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В целях обеспечения безопасности при входе в собор необходимо было пройти через рамки металлоискателей. Отметим, что территория вокруг Казанского собора была перекрыта и находилась под наблюдением полиции.

Рождественское богослужение проходит в Казанском соборе Санкт-Петербурга

Напомним, ФАН ведет прямую трансляцию Рождественской службы в Храме Христа Спасителя. Из-за эпидемиологической ситуации, верующие на службу могли пройти только при наличии приглашения. 

Рождественское богослужение проходит в Казанском соборе Санкт-Петербурга

Рождественское богослужение проходит в Казанском соборе Санкт-Петербурга

Рождественское богослужение проходит в Казанском соборе Санкт-Петербурга

Рождественское богослужение проходит в Казанском соборе Санкт-Петербурга

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