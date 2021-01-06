Петербургское огненное шоу «Рождественская звезда» увидят в 62 странах

Санкт-Петербург, 6 января. Одно из наиболее масштабных событий Санкт-Петербурга пройдет 7 января. Ежегодное огненное шоу Петровский фестиваль огня «Рождественская звезда» увидят в 62 странах мира.

Фестиваль огня в Северной столице состоится с учетом всех мер безопасности на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Мероприятия первый раз полностью проведут в режиме онлайн, чтобы соблюдая ограничения, подарить горожанам и гостям со всего мира настроение праздника.

Шоу анонсировали Россотрудничество, Министерство иностранных дел РФ, Министерство культуры России и Ростуризм через официальные сайты. Благодаря этому, о событии стало известно в 62 странах мира. Приглашения к просмотру получили жители более 100 российских городов. Региональное событие впервые имеет такую масштабную географию. Население трети государств сможет смотреть фестиваль, подключившись к трансляции.

До этого стало известно, что россиян будут пускать на рождественскую службу в храм Христа Спасителя только по билетам из-за распространения коронавирусной инфекции. Прямую трансляцию можно увидеть на телеканалах «Первый», «Россия-1» и «Спас»