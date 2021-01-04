Мужчина с пистолетом ограбил банк в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 4 января. Отделение одного из кредитных учреждений города подверглось нападению. Полиция приступила к розыску злоумышленника.

Преступление произошло посреди дня в банке, расположенном на Сенной площади. Незнакомец в маске забежал в помещение и пригрозил кассиру пистолетом, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Налетчик унес с собой около восьми тысяч долларов и еще полмиллиона рублей, а затем скрылся с места происшествия. Сейчас местные следователи устанавливают личность вора, а также его местонахождение. Инцидент, по предварительным данным, обошелся без пострадавших.

Днями ранее грабитель напал на петербуржца в Кингисеппе. Неизвестный ударил прохожего по голове, отобрал кошелек и убежал. У пострадавшего диагностировали ушибы головы и лица, сообщал ФАН.