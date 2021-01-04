Дочь Басилашвили рассказала ФАН о состоянии госпитализированного актера

Санкт-Петербург, 4 января. Дочь актера Олега Басилашвили Ксения рассказала, что ее отец чувствует себя нормально.

Народный артист России оказался в одной из больниц Санкт-Петербурга после того, как у него подтвердилась коронавирусная инфекция. По некоторым данным, 86-летний актер страдает хронической болезнью легких и рядом других заболеваний, поэтому родственники решили перестраховаться и положили его в больницу. Вместе с Басилашвили коронавирусную инфекцию зафиксировали у его жены.

В разговоре с Федеральным агентством новостей Ксения Басилашвили подтвердила госпитализацию отца. Она заявила, что ничего экстренного в ней нет. Наследница выдающегося актера сообщила, что из-за возраста артиста было решено лечиться под присмотром медиков. Дочь Басилашвили добавила, что вместе с отцом в больнице находится ее мать и оба родителя чувствуют себя хорошо.

Похожая ситуация случилась с 71-летним режиссером Борисом Грачевским, который тоже был госпитализирован с коронавирусом. Он рассказал журналистам, что уже начал выздоравливать и периодически может дышать без кислородной маски.