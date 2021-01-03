ФАН публикует видео выброса пламени в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 3 января. Очевидцы запечатлели момент выброса пламени из-под тротуара на Садовой улице в центре Петербурга.

На кадрах видно, что всполохи пламени вырвались из-под бетонных плит прямо под ногами семьи с ребенком. Прохожим удалось быстро среагировать на происшествие. О пострадавших не сообщается.

Специалисты выяснили, что причиной инцидента стало короткое замыкание. Дефект уже устранен, сообщил источник ФАН в администрации Центрального района Санкт-Петербурга. В «Ленэнерго» подчеркнули, что открытого возгорания нет, место происшествия опасности для пешеходов не представляет. К отключению потребителей электроэнергии происшествие не привело.