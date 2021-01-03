Названа причина появления бьющего из-под земли пламени в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 января. Сотрудники МЧС России и кабельной сети выяснили причину появления бьющего из-под земли пламени, сообщил источник ФАН в администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

Специалисты выяснили, что причиной необычного происшествия стало короткое замыкание. Дефект устранен, завтра будет проведено обследование, уточнили в администрации.

В «Ленэнерго» подчеркнули, что открытого возгорания нет, место происшествия опасности для пешеходов не представляет.

«В результате технологического нарушения на кабельной линии 6 кВ произошло поднятие участка асфальта. К отключению потребителей это не привело. Открытого возгорания нет, в настоящий момент место происшествия ограждено, опасности для пешеходов не представляет», — отметил собеседник агентства в «Ленэнерго».

Ранее сообщалось, что бьющие из-под сдвинутых бетонных плит языки пламени испугали прохожих на Садовой улице в центре Северной столицы. Из-под земли доносились звуки хлопков.