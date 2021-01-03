Обследование на коронавирус за сутки прошли свыше 13 тысяч петербуржцев

Санкт-Петербург, 3 января. Обследование на коронавирусную инфекцию за минувшие сутки прошли 13 183 жителя Петербурга.

По имеющимся данным, под наблюдением медиков в Санкт-Петербурге остаются 846 человек. При этом 571 пациент является контактным, а 275 человек находятся на самоизоляции.

Отмечается, что за сутки в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам коронавируса поступило 4 140 вызовов.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1146 петербургских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 1023 человека.

В сообщении городского оперативного штаба также говорится, что с начала октября 99939 петербуржцев получили гуманитарную помощь. В рамках проекта «Подвези врача» городские автолюбители продолжают доставлять медиков на вызовы к больным. Благодаря этой акции своевременную медицинскую помощь получили 6420 пациентов.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что российские регионы получили свыше 1,5 млн доз вакцины от COVID-19. Препарат поставили в целях масштабной вакцинации населения, в рамках которой прививку получили уже более 800 тыс. граждан.