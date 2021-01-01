«Лахта-центр» и «Газпром Арена» порадовали петербуржцев световым шоу

Санкт-Петербург, 1 января. Световое шоу на стадионе «Газпром Арена» и на «Лахта-центре» стало подарком от организаторов петербуржцам на Новый год.

Шоу началось после боя курантов и гимна России. Фасады центра и стадиона засияли праздничными огнями. Трансляция опубликована в YouTube.

«Наша компания поздравляет вас с Новым годом! Мы желаем, чтобы все ваши планы были реализованы и во всех делах вам сопутствовала удача! Вместе с «Лахта-центром» и “Газпром Ареной” мы подготовили для вас подарок: яркое световое шоу, аналогов которому нет в России! Приятного просмотра!» — написали организаторы шоу под видео.

В Петербурге недавно завершилось строительство двух подъездных дорог к «Лахта-центру». В Приморском районе Северной столицы появилось две новых улицы: Высотная и Воздушная. Строительство четырехполосных дорог продолжалось два года, отмечается в сообщении пресс-службы Санкт-Петербурга. В ближайшее время в этом районе появится железнодорожная станция «Новая Лахта».