Очевидцы сообщили о провалившемся под лед человеке у парка 300-летия в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 января. Посетители парка заметили, что мужчина вышел на лед, несмотря на запрет, после чего провалился под воду.

На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Сейчас спасатели на катере на воздушной подушке устанавливают точное место, где человек ушел под воду, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

В Петербурге люди часто игнорируют запрет выходить на лед. Спасателям пришлось выгонять рыбаков с замерзшего Финского залива. Люди, рискуя жизнью, в теплую погоду предавались любимому хобби. Сотрудники МЧС напомнили им, что за нарушение законодательства рыбакам грозит административная ответственность, сообщал ФАН.