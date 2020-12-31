Эпилептик на BMW устроил аварию на Московском проспекте

Санкт-Петербург, 31 декабря. Три автомобиля столкнулись в Петербурге в результате эпилептического припадка, который произошел у одного из водителей.

Крупное ДТП с участием трех иномарок произошло на Московском проспекте неподалеку от супермаркета. Мужчина, который сидел за рулем BMW X6, стал инициатором аварии. По словам очевидцев произошедшего, ДТП было вызвано тем, что у водителя иномарки произошел приступ эпилепсии. Об этом свидетели события сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

На место происшествия приехали врачи скорой помощи, а также сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства случившегося. Сколько людей пострадали, уточняется.