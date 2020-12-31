Петербургские специалисты предотвратили взрыв машины такси на газу

Санкт-Петербург, 31 декабря. Автомобиль с газовым оборудованием чуть не взорвался из-за внезапной утечки. Спецслужбы вовремя приехали на место происшествия и устранили возможную аварию.

Легковая машина Daewoo, принадлежащая водителю такси, была припаркована рядом с одним из домов на Камышовой улице. Утечку газа заметили внимательные горожане, они и позвонили в экстренные службы, рассказали в ГИБДД.

Прибывшие на место специалисты оцепили потенциально опасную территорию на время работ и ликвидировали последствия ЧП. Инцидент обошелся без пострадавших. Полицейские отметили, чтобы избежать подобных ситуаций, оборудование следует устанавливать только у профессиональных мастеров.