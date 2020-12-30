Рестораторы Петербурга отреагировали на предложение Беглова работать на улице

В Санкт-Петербурге с 30 декабря из-за вступления в силу новых ограничений на фоне пандемии коронавируса предприятиям общепита запретили принимать посетителей в новогодние праздники. Однако власти культурной столицы, чтобы поддержать малый и средний бизнес, разрешили открыть зимние веранды. Новость тут же облетела Интернет, и уже появилась реакция рестораторов.

Идею с зимними верандами подхватили и принялись реализовывать. Предприимчивые работники ресторанов, не теряя времени даром, готовились для встречи гостей в новых условиях, но с тем же позитивом.

«Там лопатами можно и снег сгребать, и добро собирать. Ложками супы густые да жаркое лопать и атмосферу прихлебывать!» — написали сотрудники петербургского ресторана-гостиной на Большой Морской в своем Instagram.

А работники гастрономического кафе с авторской кухней на Фонтанке и вовсе будто не удивились подобному исходу событий, отреагировав в Сети просто, но со вкусом.

«Если в ресторанах нельзя, мы будем делать это на улице!» — безапелляционно было указано в их посте.

Отчаянные креативщики пошли дальше и на радость пользователям отсняли мини-фильмы на актуальную тему, указав на подводные камни, которых нужно остерегаться при работе на зимних верандах Петербурга.

Все большую популярность приобретает ролик итальянского бистро в центре Санкт-Петербурга, где официант буквально сносит посетителя из-за гололеда.

Реакция рестораторов на вынужденные меры пришлась по душе пользователям Сети, они с радостью восприняли идею посетить зимние веранды и отведать горячих блюд на улице. А юмористические видео и фото подняли настроение подписчикам.

«Ну, вот и здорово, хорошо, что угги не выбросила, пригодятся. Чувство юмора спасет бизнес. Спасибо за настроение. Готовы вас поддерживать. Успехов вам. Вы очень смешные. Готовы приходить к вам все каникулы», — оставляли позитивные послания комментаторы.

Несмотря на тяжелую ситуацию в стране, владельцы точек общественного питания не унывают, так же как и сотрудники кафе. На официальных страничках заведений в Instagram уже появились приглашения отведать их кухню на свежем воздухе.

В Санкт-Петербурге тем временем не только рестораны, но и Деды Морозы поднимают настроение. Праздничная акция транспортной компании «Везет в Новый год» в самом разгаре.