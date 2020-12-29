Петербурженка обнаружила изрезанный труп мужчины на Полюстровском проспекте

Санкт-Петербург, 29 декабря. Предполагаемая преступница, зарезавшая петербуржца в своей квартире, задержана полицейскими, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Жительница Петербурга в ночь с 27 на 28 декабря позвонила в полицию и сообщила об обнаружении бездыханного тела в квартире на Полюстровском проспекте. Прибывшие на место происшествия полицейские констатировали смерть 32-летнего мужчины от колото-резаных ран в области грудной клетки.

В ходе комплекса следственно-розыскных мероприятий правоохранителями Красногвардейского района «по горячим следам» была задержана 37-летняя петербурженка. Выяснилось, что в ходе бытового конфликта, во время распития спиртных напитков, она нанесла несколько ударов ножом своему собутыльнику, из-за чего тот скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство, есть умышленное причинение смерти человеку»). Женщине грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Аналогичный случай произошел в Санкт-Петербурге несколькими днями ранее. Мужчина ударил ножом двух знакомых и скрылся.