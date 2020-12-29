Горожанин камнем забил собутыльника в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 декабря. Пьяный петербуржец без определенного места жительства ударил своего собутыльника камнем, от чего тот скончался, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Тело мужчины с открытой черепно-мозговой травмой нашли в подвале дома по улице Беринга. Правоохранители по горячим следам задержали 65-летнего подозреваемого в убийстве.

По словам задержанного, он распивал спиртные напитки со своим знакомым. В ходе пьянки у них возникла ссора, которая привела к потасовке — подозреваемый ударил 32-летнего собутыльника камнем. От полученных травм мужчина умер.

На днях в Саратове вынесли приговор двум жителям города. Их признали виновными в совершении особо тяжкого преступления: они забили сожителя матери до смерти.