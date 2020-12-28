Депутату грозит 6 лет тюрьмы за кражу железнодорожного рельса под Санкт-Петербургом

Форт Красная Горка, 28 декабря. Следователи направили уголовное дело в суд по факту покушения на кражу депутатом Лебяжинского городского поселения. Как стало известно ФАН, за попытку вывезти с заброшенной железной дороги рельс ему грозит до шести лет тюрьмы.

Следователи выяснили, что 7 декабря 40-летний обвиняемый и его 35-летний товарищ позарились на железнодорожный рельс в лесополосе на перегоне Лебяжье — Краснофлотск в поселке Форт Красная Горка Ленинградской области. С помощью «газели» и троса они подцепили рельс и оттащили его на расстояние, после чего стали распиливать газорезочным оборудованием на куски.

За этим делом их застали полицейские, патрулировавшие территорию. Ранее Федеральное агентство новостей писало о факте кражи.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору», — рассказала ФАН старший помощник руководителя Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко.

Задержанные с поличным мужчины сразу выдали украденное изделие. Они даже не успели полностью распилить его на части.

«Парням, можно сказать, не повезло. Их случайно поймали полицейские, которые проводили проверку показаний на месте по совершенно другому преступлению, — рассказал ФАН источник в полиции. — Задержанные объяснили, что кусок рельса был нужен местной лесопилке. Остальное жулики планировали сдать на металлолом».

Учитывая чистосердечное раскаяние депутата и его сообщника, правоохранители не стали до суда помещать их в СИЗО. Однако теперь, если их вина будет доказана, обоим грозят длительные тюремные сроки.