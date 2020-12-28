Новый год в Петербурге: куда пойти, будет ли салют, работа метро, маленькие сюрпризы

Приближается главная ночь в году — новогодняя. Как ни ограничивай людей, привычка встречать самый любимый праздник на улицах города никуда не делась. Санкт-Петербург тут не исключение. Хотя власти настоятельно советуют новогодние праздники провести в кругу семьи, а туристам воздержаться от посещения Северной столицы (все это в связи с непростой ситуацией из-за пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом), к наплыву горожан в центре Петербурга власти явно готовятся.

Официальные мероприятия в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года

Увы, в этом году официального празднования на улицах города не предусмотрено, так что развлекаться народ будет стихийно. Как это обычно бывает, настроение будут создавать уличные артисты и музыканты.

Где в новогоднюю ночь пройдут основные события

Главным местом празднования по традиции будет Невский проспект, а также Дворцовая площадь. В каком формате пройдет праздник на Дворцовой, и будут ли там ограничения на вход, пока неизвестно.

Как будут работать заведения общепита

Барам и ресторанам разрешено обслуживать клиентов только на улице (в формате зимнего открытого кафе). Туалетами внутри заведений пользоваться можно. Будут ли заведения открыты до 19:00, как ранее было определено, либо до 23:00, либо всю ночь, пока точно неизвестно. Как будут соблюдаться предписанные властями ограничения, покажет новогодняя ночь.

Будет ли салют

Официально салют, который по традиции проходит в Петербурге в 3:00 1 января, не анонсирован. Ожидается традиционная самопальная пиротехническая вакханалия, возможно, власти разрешат и официальный фейерверк без зрителей, который можно будет увидеть по телевизору.

Как будет работать метро

Петербургская подземка в новогоднюю ночь будет работать по обычному графику — последние поезда с конечных станций отправятся ровно в полночь. Видимо, чтобы избежать толкучек в самых привлекательных местах, в четверг, 31 декабря, две центральные станции метро закроются досрочно — в 22:00. Это «Адмиралтейская», с которой проще всего попасть на Дворцовую площадь, а также вестибюль станции «Невский проспект 2» с выходом на канал Грибоедова. Все остальные станции будут работать в обычном режиме. Это же касается и наземного транспорта.

1 января метро откроется как обычно — чуть раньше 6:00. Так что гулякам нужно рассчитать свои силы и иметь деньги на такси, чтобы не замерзнуть.

Если не хочется встречать Новый год в обнимку с телевизором

Для авантюристов есть несколько опций, которые предлагают в Интернете. Это, например, недешевый квест с экскурсией по андерграундным местам, «маленькими сюрпризами для гостей» и даже застольем. Или вполне бюджетные групповые и индивидуальные прогулки по ночному новогоднему Питеру с заходом в интересные парадные и в популярные у горожан дворы-колодцы.

Есть и другие, возможно, кому-то кажущиеся заманчивыми предложения. Насколько все это законно, мы не знаем, поскольку все массовые мероприятия в Петербурге запрещены, и новогодняя ночь — не исключение. Ввязываясь в авантюру, на всякий случай запаситесь масками и перчатками. И помните, что нарушение противоэпидемических мер карается серьезными штрафами не только для организаторов, но и для участников мероприятий.