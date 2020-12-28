Губернатор Петербурга подвел итоги рабочей недели

Санкт-Петербург, 28 декабря. Итоги минувшей рабочей недели традиционно подвел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Главным событием стал выпуск вакцины от коронавируса на заводе "Биокад".

Глава Северной столицы отметил основные пункты, над которыми власти города работали на прошедшей неделе. Честью для Петербурга стал старт выпуска препарата от COVID-19 "Спутник V". Также в городе состоялось торжественное открытие завода компании по производству отечественных фармацевтических субстанций. Власти города продолжают контролировать эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом.

Правительство Петербурга намерено выкупить детские сады в Шушарах и Каменке. Льготники Северной столицы теперь могут ездить в общественном транспорте Ленинградской области бесплатно, напомнил Беглов. Градоначальник обсудил взаимодействие Петербурга и Нижегородской области.

На прошлой неделе Беглов сообщил, что из городского бюджета были выделены денежные средства на бесплатную перевозку пациентов с COVID-19 на компьютерную томографию. Кроме того, губернатор распорядился подготовить новый пакет мер для поддержки малого бизнеса в период пандемии.