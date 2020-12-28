Подача электричества после блэкаута в Петербурге частично восстановлена

Санкт-Петербург, 28 декабря. Жители Красносельского района остались без электричества из-за ЧП на высоковольтной линии. Перебои со светом наблюдались в округе Сосновая поляна.

Сейчас более 50% потребителей, попавших в зону отключения в Красносельском районе, запитаны. Специалисты Россети Ленэнерго продолжают восстановительные работы. Ликвидацией последствий аварии занимаются десять оперативных бригад и 24 дизель-генераторные установки. Они проводят ремонтные работы после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. Для возвращения электричества во все квартиры петербуржцев создаются резервные схемы электроснабжения.

На отключение света пожаловались жители 193 многоквартирных домов, в которых проживают 19,8 тысячи человек. В результате аварии были отключены восемь секций на подстанции Сосновая поляна.