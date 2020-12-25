Ночной клуб работает, несмотря на ограничения, в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 25 декабря. Ночной клуб на улице Биржевая, 12 в центре Петербурга работает, несмотря на введенные правительством ограничения, сообщает корреспондент ФАН.

По словам одного из очевидцев, заведение работает, несмотря на запрет деятельности до 19 часов. Администрация заведения берет с посетителей по 900 рублей. Предположительно, такая такса установлена из-за того, что в городе все заведения были закрыты и попасть легально в ночной клуб не возможно.

Ранее зампред городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов заявил, что решение о смягчении введенных в Северной столице ограничений по коронавирусу будет принято сразу же после того, как в городе улучшится эпидемиологическая обстановка. По его словам, на сегодняшний день в городе складывается тяжелая эпидемиологическая ситуация.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое с 25 декабря вносит изменения в режим работы заведений общественного питания. Согласно документу, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января все городские бары и рестораны должны будут закрываться в 19:00.