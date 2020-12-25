Петербуржец обнаружил труп мужчины в заброшенном здании

Санкт-Петербург, 25 декабря. Горожанин нашел труп неизвестного мужчины с признаками смерти от поражения электрическим током, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Петербуржец сообщил в отдел полиции Московского района города Санкт-Петербург о найденном мужчине средних лет без признаков жизни. На место происшествия выехали правоохранительные органы. Личность погибшего не установлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Несколько дней назад петербургскими правоохранителями был найден труп мужчины азиатской внешности. Его нашли повешенным в техническом помещении рынка.