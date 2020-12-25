Грабитель проник в квартиру петербуржца и похитил золото

Санкт-Петербург, 25 декабря. Житель Северной столицы обратился в полицию после того, как в его квартиру проник злоумышленник, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Грабитель "отжал" стеклопакет окна и влез в квартиру, расположенную на первом этаже на проспекте Ленина в Зеленогорске. Он похитил ювелирные украшения: цепочку с крестом, зажим для галстука, три кольца, а также мобильный телефон и 500 евро. С места преступления злоумышленник скрылся.

Полиция осмотрела место преступления и изъяла следы пальцев рук и обуви. Материальный ущерб составил 221 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно об избиении 28-летней девушки в Петербурге. Злоумышленники отобрали у нее наушники, банковскую карту и 200 рублей. Преступники задержаны, возбуждено уголовное дело.