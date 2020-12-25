Петербург подал заявку на поставку 300 тысяч доз вакцины от COVID-19

Санкт-Петербург, 24 декабря. Власти Петербурга подали заявку в федеральный центр на получение 300 тысяч доз вакцины для профилактики COVID-19. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

Всего до конца года Петербург планирует получить около 100 тысяч доз препарата. Первыми вакцину получат петербуржцы из группы риска. К ним относятся медицинские работники, педагоги, сотрудники социальных служб и люди, работа которых связана с жизнеобеспечением города.

После этого вакцинация станет доступной для всех жителей Петербурга. Уже сейчас власти города начали работу над системой записи на массовую вакцинацию. Сейчас в Северной столице функционируют свыше 20 пунктов вакцинации от COVID-19. С понедельника их число увеличится до 50, а до конца года планируется открыть 70 пунктов.