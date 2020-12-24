Рестораны Петербурга с «зимними террасами» смогут работать в праздники

Санкт-Петербург, 24 декабря. Заведениям общепита в Петербурге разрешили устанавливать «зимние террасы» в новогодние праздники. Соответствующее решение принял губернатор города Александр Беглов.

Рестораны смогут принимать петербуржцев с 25 декабря по 10 января. Однако для этого они должны установить столики и прочую мебель на улице. Территория уличного кафе не должна быть больше самого заведения.

С пятницы, 25 декабря, заведения общепита начинают работать по новому графику. Все рестораны и кафе в Петербурге должны прекращать прием посетителей в 19:00. В период с 30 декабря по 3 января все заведения должны быть полностью закрыты. Возобновить свою работу рестораны могут только с 4 января.