Петербуржцы избили и похитили знакомого ради пяти iPhone

Санкт-Петербург, 24 декабря. Жительница Петербурга сообщила полиции, что ее супруга насильно удерживают в одной из квартир. По подозрению в похищении задержан один из знакомых потерпевшего.

Подозреваемого задержали в его автомобиле Hyundai Solaris, а позднее нашелся и сам пропавший мужчина. Петербуржец рассказал, что знакомый угрожал ему ножом, после чего избил и похитил из его квартиры пять смартфонов iPhone и два Xiaomi. Затем злоумышленник отвез его в неизвестную квартиру и удерживал против воли, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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