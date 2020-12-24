Труп пожилого петербуржца нашли в подъезде по запаху алкоголя

Санкт-Петербург, 24 декабря. Тело пожилого мужчины с ярко выраженным запахом алкоголя нашли в подъезде дома в Петербурге. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

Полиция, прибыв на место происшествия в дом во Фрунзенском районе, осмотрела тело. Личность погибшего была установлена. Причины и обстоятельства смерти 54-летнего петербуржца выясняются, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее в Тосненском районе Ленинградской области мужчина нашел на своем балконе тело неизвестного, которое пролежало там около трех месяцев. На мертвом мужчине были трусы и футбола. Правоохранители направили тело в морг для установления причин смерти.