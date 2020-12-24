Петербуржец впал в кому после передозировки наркотиками

Санкт-Петербург, 24 декабря. Жители одного из домов в Приморском районе Петербурга обнаружили в подъезде мужчину. Он лежал без сознания между этажами.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали петербуржца. Ему диагностировали отравление наркотическим веществом из группы опиоидов. Сейчас он находится в токсикологической реанимации в тяжелом состоянии. Возраст мужчины — около 40 лет, уточнил источник ФАН в правоохранительных органах.

В Москве сотрудники полиции ранее задержали бездомного мужчину. При обыске у него обнаружили пакет с наркотическим веществом в виде порошка.