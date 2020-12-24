Пьяный петербуржец ударил ножом мужчину в Красногвардейском районе

Санкт-Петербург, 24 декабря. Житель Петербурга попал в реанимационное отделение больницы с ножевым ранением, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Врачи оценивают состояние раненого как средней тяжести. У 40-летнего горожанина раны на голове, груди и руках.

Как оказалось, между потерпевшим и пьяным мужчиной возникла ссора на почве неприязненных отношений. В ходе конфликта один из них достал нож и ударил оппонента. Сейчас подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина набросился на двух медсестер в реанимации больницы в центре Москвы. Они получили ранение в живот. Одна из пострадавших была госпитализирована. Пациент клиники сейчас находится в состоянии искусственной комы.