Сестрорецк, 24 декабря. Учащиеся школ и детских садов Сестрорецка получили подарки от депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия».

Роли Дедов Морозов взяли на себя депутаты Александр Ваймер и Александр Ходосок. Она надели соответствующие наряды и отправились в детские образовательные учреждения. Дети получили новогодние подарки со сладостями и листовки с портретами депутатов.

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга получила благодарственные слова за возможность подарить праздничное настроение детям. В такое сложное время это особенно важно.

В Брянске местные жители собрали более 100 подарков для детей с тяжелыми заболеваниями. В ближайшее сладости и игрушки будут переданы детям по всей Брянской области.