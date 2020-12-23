Многодетные семьи получат по 3 тысячи рублей на ребенка в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 декабря. Власти Петербурга планируют выплатить по 3 тысячи рублей многодетным семьям на каждого ребенка.

До 1 января 2021 года многодетные семьи получат выплаты в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка для приобретения подарков на Новый год. Об этом рассказал председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков на заседании городского правительства.

«С этой целью предусмотрены возможности финансовые для того, чтобы мы в течение оставшегося периода времени до 1 января выплатили всем детям многодетных семей по 3 тыс. рублей. На сегодняшний день это 152 тыс. детей, у нас в городе 47 тысяч с лишним многодетных семей», — заявил Ржаненков.

Родителям не нужно никуда ходить для получения выплат, так как все данные уже есть в базе. Более того, дети-инвалиды, которых проживает в Петербурге около 17 тысяч, также получат поддержку. Это касается как тех, кто находится в учреждениях, так и тех, кто живет в семьях.

В Крыму родители уже начали получать новогодние выплаты на детей в размере 5 тысяч рублей. Новогодние выплаты полагаются детям до восьми лет. Их автоматически перечисляет Пенсионный фонд, если ранее родители уже обращались за помощью. Всего на новогодние выплаты детям до 8 лет из Резервного фонда правительства РФ, по предварительным данным пресс-службы Минфина, выделено порядка 73,5 млрд руб.