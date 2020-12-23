Петербургский комздрав рассказал о противопоказаниях к вакцине от COVID-19

Санкт-Петербург, 23 декабря. Петербургский комитет по здравоохранению ответил на самые распространенные вопросы граждан о вакцинации против коронавируса.

Сегодня прививку гражданам делают российской вакциной «Спутник V», которую разработал центр Гамалеи. Перед процедурой нужно обратить внимание на ряд противопоказаний, среди которых острые инфекционные и неинфекционные заболевания, контакты с зараженными людьми в последние две недели, прививка от гриппа или пневмококка в период менее месяца от даты вакцинации.

Весь список находится в памятке комитета. Там же есть и анкету, которую пациенты заполняют перед вакцинацией. Необходимости в определенной спецподготовке перед процедурой нет, напомнили в комитете.

«Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности. Они развиваются в первые-вторые сутки после вакцинации и проходят в течение 3-х последующих дней», — отмечается в публикации.

Привитые первое время могут чувствовать озноб и головную боль. Некоторые жалуются на боли в месте укола. При появлении возникновения иных тревожных симптомов следует обратиться к врачу.

Недавно ФАН сообщал, что вакцину от коронавируса, разработанную центром им. Чумакова могут зарегистрировать уже в январе. Параллельно будет запущен третий этап испытаний препарата.