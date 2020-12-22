Петербуржцам доставят 100 тыс. доз вакцины от коронавируса до Нового года

Санкт-Петербург, 22 декабря. Плановая вакцинация петербуржцев начнется уже в 2021 году. В город доставят 100 тыс. доз необходимого для этого препарата.

Вакцину от коронавируса планируют привезти в город до Нового года, чтобы в 2021 году начать плановую вакцинацию населения, пояснил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России».

«Когда дозы поступят в город, то записаться на вакцинацию можно будет по телефону «122» или через Интернет», — анонсировал градоначальник.

Он добавил, что уже сейчас ведется подготовка к заявкам. Пока главной задачей в Петербурге остается снижение темпов распространения коронавируса. Для этого Беглов призвал горожан по возможности избегать мест скопления людей.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что Петербург не будет закрывать границы. В ведомстве призвали не посещать город и не выезжать из него из-за ситуации с коронавирусом.