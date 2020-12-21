В Петербурге тело мужчины нашли в подъезде

Санкт-Петербург, 21 декабря. Труп мужчины нашли в подъезде дома во Фрунзенском районе Петербурга, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Предположительно мужчине 40-45 лет. Был одет в черную куртку, спортивные штаны и ботинки. Специалисты, прибывшие на место обнаружения тела, видимых признаков насильственной смерти не выявили. Труп доставлен в морг, устанавливается причина смерти мужчины.

Ранее ФАН писал, что жильцы одного из домов в Гатчине обнаружили в подвале мумифицированные останки человека. По словам источника агентства, череп, конечности и туловище были упакованы в отдельные пакеты. Останки направлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».