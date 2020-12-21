Полиция разыскивает пропавшую в Ленобласти школьницу

Санкт-Петербург, 21 декабря. Специалист реабилитационного центра «Бетель» обратилась в правоохранительные органы и рассказала о пропаже 17-летней девочки.

Подросток ушла из центра 19 декабря, до сих пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По словам работницы учреждения, несовершеннолетняя раньше никогда не уходила и на учете в ОДН не состоит. Полиция проверяет полученную информацию и занимается поиском пропавшей.

Также известно, что правоохранители проверяют сведения о пропавших девочках после того, как с заявлением обратились за день сразу несколько жителей Петербурга.