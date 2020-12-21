Пьяный петербуржец вышел из дома и пропал без вести

Санкт-Петербург, 21 декабря. Петербурженка несколько дней разыскивает без вести пропавшего мужа. Мужчина вышел из дома 19 декабря, однако домой так и не вернулся.

Женщина обратилась в полицию в связи с исчезновением супруга. Она рассказала, что ее 35-летний муж ушел из дома в неизвестном направлении. На тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения и поругался со своим тестем, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

В день исчезновения на пропавшем мужчине были надеты куртка и штаны черного цвета. Сейчас его поисками занимаются сотрудники полиции.

В Петербурге продолжаются поиски местной жительницы, которая ушла из дома в футболке и домашних тапочках. Она покинула квартиру поздно ночью после бытового конфликта с супругом.