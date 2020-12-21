Злоумышленники вынесли из квартиры пенсионерки в Киришах 500 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 21 декабря. Трое грабителей под видом сантехников проникли в квартиру пенсионерки в Ленинградской области и украли полмиллиона рублей.

Воры пробрались в квартиру заявителя, которая находится на Молодежном бульваре, представившись сантехниками. После их ухода хозяйка обнаружила, что из шкафа пропали 500 тысяч рублей, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Полиция прибыла на место происшествия и зафиксировала, что на прилегающей территории отсутствует видеонаблюдение. Ориентировка на предполагаемых преступников составлена и направлена в территориальные подразделения. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере.

Похожий случай произошел ранее на Алтайской улице в Петербурге. Вор вынес из квартиры жертвы кольцо и несколько тысяч рублей.