Депутат Анохин ответил на критику зампреда Закса Соловьева и призвал коллег соблюдать закон

Санкт-Петербург, 18 декабря. Скандал из-за ношения масок в здании парламента не утихает в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Началось все с призыва депутата Андрея Анохина к коллегам носить средства индивидуальной защиты, находясь на рабочем месте.

Он напомнил, что в городе тяжелая ситуация с пандемией коронавируса и сейчас очень важно подавать пример горожанам. В этот день на заседании городского парламента, как минимум, председатель Вячеслав Макаров и два его заместителя — Анатолий Дроздов и Сергей Соловьев — находились без масок.

Позднее в эфире телеканала «78» Сергей Соловьев рассказал о санитарных мероприятиях, которые проводятся в Заксе в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Также он отметил, что уже переболел и имеет разрешение ходить без маски. Андрея Анохина же подверг критике за неучастие в благотворительных мероприятиях по обеспечению горожан и медиков необходимым.

Андрей Анохин не остался в долгу и напомнил Сергею Соловьеву и остальным коллегам, что следовать закону должны все граждане страны, включая депутатов: